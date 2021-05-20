【綠置居2021】綠置居周五起派表 28日接受申請 啟鑽苑最平118萬元起 6月10日晚上7時截票

新一輪綠置居的銷售安排終落實，房屋委員會周四（20日）宣布，新一期綠置居（出售綠表置居計劃（「綠置居」）單位2020/21）於周五（21日）起派發申請表、申請須知及售樓資料簡介等，合資格綠表人士可於下周五（28日）至6月10日期間遞交申請表。



新一期綠置居將推出鑽石山啟鑽苑（約2,112伙），上一期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位（合共525伙），以及約800伙租置屋邨貨尾單位。

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房委會表示，新一期綠置居將於21日開始派發申請表及申請須知，包括啟鑽苑的售樓資料簡介，和未售出或因買賣協議撤銷而收回的其他「綠置居」單位，及「租置計劃」回收單位的售樓簡介單張，將於21日起供公眾索取，當中載有銷售安排和發展項目及屋邨的基本資料。申請者可於5月28日至6月10日交表，申請費維持250元。房委會又指，不論是網上或紙本申請，截止接受申請表時間皆為6月10日晚上7時。項目預計在今年7至8月攪珠，9至10日起開始揀樓。



其中鄰近港鐵鑽石山站的啟鑽苑，提供2,112個單位，單位實用面積約184平方呎至約481平方呎），單位售價按市值折減50%，樓價由約118萬元至約385萬元不等。以實用面積計，啟鑽苑的單位平均售價每平方呎約7,390元。至於未售出或因買賣協議撤銷而收回的「綠置居」單位（即青衣青富苑及柴灣蝶翠苑）的售價亦按是次銷售計劃相同的折扣率計算，即評定市值折減50%。

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至於「租置計劃」回收單位，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行機制定價。截至2021年1月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元，最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

此外，房委會也率先展示啟鑽苑的兩類單位模型，當中有單位料可分間成兩房，但屬「開門見廁」設計；另一單位面積有限料難以分間房間，或只適合作開放式單位。



注意事項：



公眾可在辦公時間到房委會「綠置居」售樓處、樂富房委會客户服務中心、房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處、香港房屋協會（房協）轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署的民政諮詢中心索取上述文件。上述文件的電子版本也可從房委會／房屋署指定網頁www.housingauthority.gov.hk/gsh/2020-21瀏覽和下載。



申請者可以選擇網上申請或以郵寄／親身遞交紙本形式申請。不論網上或紙本申請，任何人士只能名列於本銷售計劃的一份申請表內，否則會被視作重複申請。而房委會或房協轄下公屋或出租屋邨住戶如果以紙本提出申請，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處。其他申請者亦可選擇郵寄或親身遞交紙本申請至『綠置居』售樓處，地址為觀塘開源道33號建生廣場一樓。位於樂富房委會客户服務中心的居屋銷售小組不會接受『綠置居』的申請表。



同時，「居屋2020」的有效綠表申請者，如已表明同意把其申請保留至房委會緊接推出的下一個資助出售單位銷售計劃，並符合是次銷售計劃的申請資格，他們將自動獲納入是次銷售計劃而不需要重新遞交申請或再次繳付申請費用。



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記者：陳詠妍