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4月份領取綜援下跌0.3% 失業類別個案保持平穩

理財智慧 18:37 2021/05/20

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社會福利署今日(20日)公布4月份的領取綜合社會保障援助個案數字，4月份整體領取綜援的個案下跌0.3%，較3月份下跌638宗。

失業率回落至6.4% 羅致光：勞工市場需更長時間復甦 【下一頁

領取綜援的總數為223154宗，受助總人數為318964。而低收入類別個案的下跌了1%，有2398宗。年老類別個案同樣有所下跌，下跌了0.5%，有128163宗。

【臨時工推介】嘉湖海逸酒店請兼職房務員 時薪68至72元 主要清潔房間 【下一頁

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失業類別的個案保持則平穩，有19801宗，數字較疫情時初期增加約57.3%。在2月至4月的失業類別個案中，平均每月申請數字為789宗，較1月至3月時下跌7.8%。在健康欠佳類別個案方面則上升0.3%，有26360宗。而永久性殘疾類別個案及單親類別個案均上升0.1%，分別有17523宗以及24851宗。

 

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責任編輯：羅浩濂

綜援 社會福利 失業 經濟

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