  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一田購物優惠日】一田購物優惠日5月27日開鑼　推30週年激抵換購及1折震撼筍貨優惠（多圖）

商業 19:01 2021/05/20

分享：

一田購物優惠日將於5月27日至6月2日，一連7日在12間分店和13個特別展場舉行。（黃建輝攝）

一田購物優惠日將於5月27日至6月2日，一連7日在12間分店和13個特別展場，提供多項優惠，例如1折震撼筍貨優惠，以及30週年激抵換購專區，即一星期內有售30元、300元和3折的貨品。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

除了貨品有優惠，一田還在購物優惠日首日設YATA-Fans尊屬時段。會員可預先在網上登記，並在當日率先入場，搶購心水貨品。其行政總裁黃思麗稱，現時登記人數已達7成至8成。雖然去年同期的生意好，但她仍預計一田購物優惠日的營業額按年上升5%。

【麥當勞期間限定】麥當勞推「好立克新地系列」 三款甜品21日起供應

YATA-Fans會員激賞詳情：
1. 5X積分賞
單次購買化妝專櫃產品，淨值滿3,000元即享5X積分。

2. 額外優惠券
累積任何消費滿4,000元，   額外送100元電子優惠券乙張，但每位會員最多可領取1張。累積任何消費滿6,000元，再額外送200元電子優惠券乙張，而每位會員最多可獲3張。

3. 指定產品低至半價
半價產品包括：金美夢或蓆夢思指定床褥等。

【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作　推消費券獎賞計劃

記者：馬意文

相關文章

【疫市營商】Walmart看好線上線下零售雙軌發展　密密開拓新業務
2021/05/19
【疫市營商】Walmart看好線上線下零售雙軌發展　密密開拓新業務
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
2021/05/19
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
2021/05/19
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
【疫市營商】YOHO MALL舉行年度MEGA SALE　網上買禮券低至49折
2021/05/19
【疫市營商】YOHO MALL舉行年度MEGA SALE　網上買禮券低至49折

你可能感興趣

【疫市營商】Walmart看好線上線下零售雙軌發展　密密開拓新業務
12:30 2021/05/19
【疫市營商】Walmart看好線上線下零售雙軌發展　密密開拓新業務
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
13:10 2021/05/19
【疫市營商】Macy's 梅西百貨冀拓40歲以下新客群　決心擴產品類別
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
14:30 2021/05/19
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
玩具 家品 著數優惠 化妝 產品 一田

上一篇文章

【夏日限定】海洋公園推「魚」樂零距離　與逾千條珊瑚魚浮潛

下一篇文章

【好想去旅行】調查：倫敦成最高搜尋量目的地　旅客偏好4至5星級酒店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場