【一田購物優惠日】一田購物優惠日5月27日開鑼　推30週年激抵換購及1折震撼筍貨優惠（多圖）

▲ 一田購物優惠日將於5月27日至6月2日，一連7日在12間分店和13個特別展場舉行。（黃建輝攝）

一田購物優惠日將於5月27日至6月2日，一連7日在12間分店和13個特別展場，提供多項優惠，例如1折震撼筍貨優惠，以及30週年激抵換購專區，即一星期內有售30元、300元和3折的貨品。

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除了貨品有優惠，一田還在購物優惠日首日設YATA-Fans尊屬時段。會員可預先在網上登記，並在當日率先入場，搶購心水貨品。其行政總裁黃思麗稱，現時登記人數已達7成至8成。雖然去年同期的生意好，但她仍預計一田購物優惠日的營業額按年上升5%。

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YATA-Fans會員激賞詳情：

1. 5X積分賞

單次購買化妝專櫃產品，淨值滿3,000元即享5X積分。

2. 額外優惠券

累積任何消費滿4,000元， 額外送100元電子優惠券乙張，但每位會員最多可領取1張。累積任何消費滿6,000元，再額外送200元電子優惠券乙張，而每位會員最多可獲3張。

3. 指定產品低至半價

半價產品包括：金美夢或蓆夢思指定床褥等。

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記者：馬意文