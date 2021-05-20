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【網民熱話】點解鬼佬鐘意住近郊地區　香港人鐘意住近工作地方？　網民分析三大原因

股樓投資 20:07 2021/05/20

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香港人工作時間長，不少人都喜歡住在與公司距離近的地方，節省交通時間。不過，近日就有網民發現這個喜好好像只有應用於香港人，該網民在討論區發帖，問為甚麼外國人就喜歡住在西貢、梅窩等偏遠地區，而香港人就喜歡住在近公司的地方。帖文引來網民熱議，網民的分析大致可分為「預算問題」、「文化不同」、「OT文化」三種。

【名人沽貨】持貨接近半個世紀　印度裔豪門夏利里拉家族　標售渣甸山大宅地　【下一頁

預算問題

有網民就認為市區樓盤價格偏貴，所以不少外國人都會選擇到郊區居住。「市區貴」、「他們不是喜歡，是他們又要大又要有限budget，香港人就實際點，反正在家屋企除了睡覺就是對住螢幕，要大都沒有用，寧願近一點」、「小時候覺得有錢人才揸車，長大後才發現原來有錢人喜歡乘mtr買鐵路盤。」

 

文化不同

另外亦有網民指出外國人的生活文化與香港人不同，「他們想住近郊外，周末可以去沙灘行山，附近又有expat（移居海外者）社區和學校。」、「他們在外國習慣在大屋，500至600平方呎怎會看得上眼」、「鬼佬喜歡住低密度住宅區」、「美國中產住suburbs（城郊），每天駕駛到downtown（市中心）上班，反而downtown是給比窮人住」。

 

OT文化

網民亦表示華人獨有的OT文化亦是香港人選擇住在與公司距離近的地方的原因之一，「鬼佬不會OT，唐人喜歡OT」、「他們都想問為甚麼你們要住近工作地方，為甚麼下班不能準時回家擁抱老婆，看一下近郊美景」、「鬼佬好少姓黎，大部份準時上班準時下班，星期五下午happy hour」。

 

【延伸閱讀】逸南步行一分鐘到利東站　一房264呎　適合年輕家庭　【下一頁

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