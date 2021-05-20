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【每日焦點】IFA展覽今年取消實體活動　微軟明年6月15日關閉IE瀏覽器

科技 20:00 2021/05/20

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歐洲大型科技展IFA主辦方宣布，今年將取消綫下所有實體活動。微軟表示，即將在明年6月15日關閉IE瀏覽器服務。

疫情為娛樂、展覽活動等帶來巨大影響。歐洲大型科技展IFA主辦方最新宣布，今年將取消綫下所有實體活動。主辦方表示，目前全球疫情仍存在不確定性，甚至出現變種病毒，而且各國疫苗接種速度不一，將為參與展覽的展商、媒體及公眾帶來風險，但官方尚未提及關於綫上活動的計劃。

【IFA 2021】歐洲大型科技展覽IFA因疫情不穩　宣布取消實體活動

微軟旗下的Internet Explorer瀏覽器，但曾被不少用戶認為網頁運行速度慢，用戶數目也較低，早前微軟表示，即將關閉IE瀏覽器服務。日前，官方透過博客文章宣布，明年6月15日會正式關閉該瀏覽器，並不再支援Windows 10等多個系統版本。

【告別IE】微軟宣布明年6月15日關閉Internet Explorer　IE瀏覽器將成為歷史

【更多科技新聞】

＜＜【全球無障礙關注日】蘋果推多項輔助功能更新　新增SignTime手語溝通服務　

＜＜【Google IO】Google整合Android TV系統　Android手機可當做遙控器使用

責任編輯：李寶如

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