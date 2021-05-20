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【告別IE】微軟宣布明年關閉Internet Explorer 準備告別IE年代

環球政經 19:02 2021/05/20

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相信有不少初接觸電腦的人士都會先用Internet Explorer瀏覽器，亦即IE，不過隨著多數用家均認為IE網頁運行速度慢，很多人都紛紛轉至其他瀏覽器如Google Chrome，亦因如此，微軟於周三（19日）透過博客文章宣布，這個擁有25年歷史的瀏覽器會於明年6月15日正式關閉。

微軟表示，從2022年6月15日開始，Internet Explorer 11桌面應用將會被淘汰，並不再支援Windows 10等多個系統版本，而公司於較早時表示由今年8月17日起，Microsoft的綫上服務將停止支援IE瀏覽器。

至於未來，公司將會主力發展另一款Microsoft Edge瀏覽器，並呼籲Internet Explorer用戶及早轉用其他瀏覽器。與此同時微軟亦稱，Microsoft Edge瀏覽器內建支援「IE模式」，日後用戶可以在較新的瀏覽器中，訪問IE瀏覽器較舊的網站和應用程式。

根據分析公司Statcounter於今年公布的4月份數據顯示，現時有超過65%全球用戶使用Chrome，10％用戶使用Safari，8%用戶採用Microsoft Edge，僅不足2%人仍然會使用IE瀏覽器。

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責任編輯: 陳子謙

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