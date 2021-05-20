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經濟持續復蘇 Under Armour吸引人才 上調美加員工薪金幅度達50％

環球政經 18:04 2021/05/20

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運動服飾品牌Under Armour宣布，將上調美加地區員工的薪金至每小時15美元，上調幅度達50％。

有澳洲零售店暫停出售AirTag 鈕扣型電池成主因 見下頁

美國經濟從新冠疫情中持續復蘇，但就業市場未如理想。為挽留並吸引更多人才，Under Armour由下月6日起，上調美國及加拿大地區員工薪金，由每小時10美元(約78港元)上調至15美元(約117港元)，上調幅度達50％，預料有超過8千人受惠，當中近九成是零售分銷部門員工。

【5000消費券】率先響應政府發放消費券計劃 K11與 WeChat Pay HK合作推消費券獎賞計劃 見下頁

Under Armour同樣希望透過這次薪金上調，填補目前門市及配送中心近3千個空缺職位。新職位將以上調薪金聘請。

美洲區總裁Stephanie Pugliese則表示，現時招聘市場競爭激烈，除了要面對行內人才爭奪，亦需應對行外如亞馬遜（Amazon）等企業競爭，Under Armour希望確保員工有適當的薪酬水平，並獎勵表現良好的員工。Under Armour行政總裁Patrik Frisk表示，希望透過加薪向員工感覺公司對他們的欣賞，並肯定他們對公司的價值。

除了Under Armour，美國不少企業均在今個夏季推出類似方案，吸引人才就業。美國麥當勞本月初宣布，上調其直營員工，平均加薪10%，望能再聘請1萬名員工。

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撰文 : 馮卓謙

零售 時裝服飾 麥當勞 加拿大 美國 Amazon 美元

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