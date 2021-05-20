▲ 【新股IPO改革】李嘉誠御用財顧、何猷龍及朱太均反對建議 削港競爭力、GEM不是主板合適替代品

港交所 （00388） 刊發有關主板盈利規定及檢討《上市規則》有關紀律處分權力及制裁的諮詢總結，落實明年起調高主板上市盈利規定60%。港交所表示，收到115個非重覆意見，當中83%不支持此建議，理由各異，僅有17%支持調高盈利規定的建議。

英高：香港是大灣區的重要融資中心 不應摒除中小企

長和系創辦人李嘉誠御用財務顧問英高財務及其他券商認為，提升上市盈利門檻，將會令港交所主板成為上市門檻最高的國際市場，削弱香港市場的吸引力，因香港主板是唯一一個需要上市公司同時符合盈利及市值的市場，而且盈利門檻是基於稅後盈利而非稅前。

「要謹記今年的大型企業，昔日也是小型企業，提高盈利門檻只會將中港中小企拒於本港主板門外。」

英高財務稱，雖然近年港交所成功吸引部分內地最成功的企業來港上市，但港交所不應急略中小企及部分具創新能力的小型科技股，這些公司在對於中港經濟也有重要貢獻，故將這些企業摒除，對於中港也非好建議，特別是香港是大灣區的重要融資中心。

新濠國際：市場傾向認為GEM上市的公司大多為殼股

諮詢文件建議，不符合主板上市的公司可到GEM上市。英高財務指，GEM是一個受過度規管的市場，不適合傳統經濟股，而且冗長及昂貴的申請程序，令不少公司打退堂鼓，因此GEM並不是一個合適的替代市場。何猷龍旗下新濠國際 （00200） 亦同意，GEM形象近年不斷下滑，市場傾向認為GEM上市的公司大多為殼股，或投資價值偏低，即使GEM定位為新興及未有盈利的公司，但對於新晉企業來說並不吸引。

新濠國際認為，現時制度行之有效，香港政治不穩定性及疫情大流行，導致香港出現嚴重的經濟下滑，因此看不到有足夠理由去推翻過去的規定，而且盈利門檻提高後，將導致香港的上市門檻高於澳洲、倫敦、納斯達克、紐約及上海，只有新加坡交易易的上市門檻與香港相若，但新加坡沒有最低市值限制，同時當地新股市場較香港為小。英高財務也認同新加坡不能與港交所比擬。截至去年11月底，新加坡共有479隻新股上市，總市值約4.9萬億元，同期香港有2156隻新股上市，總市值為45.6萬元。

金利豐：大型企業的歷史市盈率一般高於小型股

新濠國際認為，提高IPO盈利門檻，將削弱香港吸引海外公司及本地小型公司上市的吸引力，只會令香港市場充斥過多大型企業、內地企業及新經濟公司，限制投資者可選擇的投資標的，特定行業風險亦過大。更重要是，有關建議同意影響現行上市公司分拆業務上市的意願，增加分拆的難度，不合乎股東利益。

朱李月華（朱太）旗下金利豐財務顧問亦不支持有關建議，指符合提高盈利門檻的企業，不等於優質企業，而且上市後也有機會出現虧損，或上市後盈利不符上市前預測，而且大型企業的歷史市盈率一般高於小型股，基於海外市場的盈利門檻較香港為低，港交所提升上市門檻後將窒礙企業來港上市的意欲，減低香港在國際新股市場的吸引力。

相關文章：【新股IPO改革】證監會聯交所聯合聲明打「唱高散貨」涉嫌新股 列4大警號

相關文章：【新股IPO改革】港交所新股「盈利測試」改革讓步 3年盈利門檻調高6成

編輯：陳韻妍