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【終止開發】微軟終止開發Windows 10X系統　Surface Neo雙屏幕設備推出無望

科技 18:26 2021/05/20

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微軟（Microsoft）證實，將會終止開發Windows 10X系統，並會將技術轉移開發Windows 10或其他產品。

早前屢有消息傳出，微軟（Microsoft）已擱置Windows 10X系統的開發工作。最近官方就正式證實，將會終止開發該系統，並會將技術轉移開發Windows 10或其他產品。外界更指出，預料搭載Windows 10X系統的Surface Neo設備，日後或沒有機會推出。

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微軟原計劃在2021年發布Windows 10X系統，期間該計劃曾被指研發進度緩慢。最近，微軟就正式宣布，即將結束Windows 10X系統的開發工作，並將關鍵技術轉移開發Windows 10，日前官方釋出的Windows 10測試版中可發現，當中已逐漸引入Windows 10X系統的相關介面。

Windows 10X系統定位為精輕量版Windows，專為雙屏幕筆電等特殊產品而設。微軟指出，該款系統可快速進行更新、運行上變得更輕巧。有外媒認為，雙屏幕筆電Sureface Neo產品恐怕日後並不會面世。

責任編輯：李寶如

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