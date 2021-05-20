【樓市現象】無豪華裝修　不設睇樓　見港灣豪庭有市價盤放售　買家即衝上車

樓市續旺，不少買家擔心遲買更貴，故紛紛加快入市，就算單位不設睇樓，只要價錢合預算，便即入市。香港置業黃銘傑說，大角咀港灣豪庭6座高層H室，向東北，望內園景，兩房間隔，實用面積326平方呎，放盤約7個月後，獲同區客洽購，最終減價12萬元，以約678萬元易手，實用呎價約20,798元，屬市價成交。

值得留意的是，由於單位有租客居住，不開放睇樓，但買家為免錯失良機，即使無得睇樓，也拍板入市。從代理提供的相片可見，單位沒有豪華裝修，但仍吸引買家入市，可見樓市極旺。

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資料顯示，原業主於2015年8月以約508萬元購入上述單位，現帳面賺約170萬元，物業期內升值約33%。

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