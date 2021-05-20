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【失業率】香港最新失業率6.4%　連續2個月下跌

股市 18:23 2021/05/20

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香港最新失業率6.4%　連續2個月下跌

本港失業率連續2個月回落。今年2月至4月的經季節性調整的失業率降至6.4%，較上一個期間的失業率6.8%回落0.4個百分點，失業人數（不經季節性調整）較1月至3月份減少約1.23萬人。期內，普遍行業不經季節性調整失業率都有回落，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.8個百分點至9.9%。

陳茂波早前預告失業率會進一步下跌｜詳見【下一頁】

一文看清券商最新對香港今年GDP預測　高盛最樂觀估全年增長9.2%｜詳見【下一頁】

政府統計處公布，今年2月至4月經季節性調整的失業率6.4%，較1月至3月失業率低0.4個百分點，是連續2個月回落。就業不足率亦由1月至3月的3.8%，下跌至最新2月至4月的3.3%。

與1月至3月比較，在2月至4月期間，大多數主要經濟行業的不經季節性調整失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。

香港新加坡「航空旅遊氣泡」二次延後　國泰航空：可全額退款｜詳見【下一頁】

羅致光：勞工市場需更久才能達到顯著復甦

勞工及福利局局長羅致光表示，隨著香港疫情減退，勞工市場近期有所改善。考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。

他續指，若本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。政府會繼續密切留意相關情況。

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旅遊氣泡 疫情 經濟 就業 失業 勞工及福利局 政府統計處 陳茂波 香港 羅致光

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