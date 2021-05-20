  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (四) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡要求社交平台澄清 有關「新加坡新冠變種病毒論」屬虛假陳述

環球政經 17:14 2021/05/20

分享：

新加坡政府要求社交平台Facebook及Twitter，向用戶發通知，澄清「源自新加坡的新冠變種病毒」是虛假陳述。

【外地熱話】又有新法規 新加坡落實「外食用餐自己收」政策 最高罰款2,000新加坡元見下頁

新加坡衛生部表示，發現近日有人在社交平台散播不實說法，指一種源自新加玻的變種病毒株正在印度散播，續指目前新加坡無發現新的變種病毒株，亦無任何證據顯示任何一種變種病毒株尤其對兒童造成危險。

【新冠肺炎】新加坡航空賣11架飛機籌15億美元 應對疫情衝擊 見下頁

衛生部表示近日新加坡發現的變種病毒株均是B.1.617.2 變種病毒株，該病毒株是源自印度，並在五月初已經被廣泛報導。

早前印度德里首長Arvind Kejriwal指，新加坡出現一種對兒童影響較大的新冠變種病毒，要求禁止新加坡航班來往兩地。新加坡及印度政府雙雙批評有關言論與事實不符。 

Facebook回應事件指，將按新加坡政府要求，向用戶發更正通知，Twitter目前未有回應事件。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

新加坡 Twitter Facebook 社交平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折