新加坡要求社交平台澄清 有關「新加坡新冠變種病毒論」屬虛假陳述

新加坡政府要求社交平台Facebook及Twitter，向用戶發通知，澄清「源自新加坡的新冠變種病毒」是虛假陳述。

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新加坡衛生部表示，發現近日有人在社交平台散播不實說法，指一種源自新加玻的變種病毒株正在印度散播，續指目前新加坡無發現新的變種病毒株，亦無任何證據顯示任何一種變種病毒株尤其對兒童造成危險。

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衛生部表示近日新加坡發現的變種病毒株均是B.1.617.2 變種病毒株，該病毒株是源自印度，並在五月初已經被廣泛報導。

早前印度德里首長Arvind Kejriwal指，新加坡出現一種對兒童影響較大的新冠變種病毒，要求禁止新加坡航班來往兩地。新加坡及印度政府雙雙批評有關言論與事實不符。

Facebook回應事件指，將按新加坡政府要求，向用戶發更正通知，Twitter目前未有回應事件。

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