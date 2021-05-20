【好想去旅行】調查：倫敦成最高搜尋量目的地　旅客偏好4至5星級酒店

▲ Hotels.com最新公佈的數據反映 ,在今年最高搜尋量的目的地為倫敦。

旅遊復甦蓄勢待發。Hotels.com最新公佈的數據反映，今年夏季，酒店搜尋量比去年同期增加，而YOLO旅行熱潮冒起，旅客對4至5星級酒店的興趣亦提升。

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Hotels.com的最新數據顯示，2021年的整體搜尋量出現增長，與2020年的夏季同期相比上升了5%。隨著旅客逐漸重拾出遊的信心，本地遊將首先成為各旅客所關注的焦點。雖然海外旅行依然有所限制，但香港旅客仍渴望出外旅遊。今年，倫敦成為最高搜尋量目的地，而其次是東京﹑北海道﹑曼谷和台北；至於住宿類型方面，與2020年相比，旅客對4至5星級酒店的興趣更上升了近13%。



香港旅客偏好「輕旅行」

在疫情期間，香港旅客紛紛以奢華體驗來取代海外旅行，令本地遊「屢創高峰」。自2020年以來，Hotels.com的數據顯示酒店的星級評級成為旅客們的首要搜尋條件，而4至5星級酒店的價格對香港旅客來說亦變得具吸引力。香港旅客在夏季搜尋最多的是雙人房型，其次是單人和三人房型。另外，數據亦顯示香港旅客偏好「輕旅行」，在本地遊時大多傾向只入住一至兩晚。

責任編輯：蘇穎琪