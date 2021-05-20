經濟強勁復蘇 聯儲局考慮調整貨幣政策 稍後討論縮減買債可能

聯儲局周三公布4月會議紀錄，與會官員認為經濟強勁復蘇，正考慮調整貨幣政策。若經濟目標持續取得進展，將在稍後會議上討論縮減買債規模是否合適。

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根據紀錄，官員在會議上提及未來會縮減買債，但仍然對通脹保持樂觀，預期價格壓力會隨時間減弱。隨著美國經濟重啟及供應鏈問題，將短暫將價格推高至聯儲局2%通脹目標以上，但在這些暫時影響消退後，通脹壓力將會緩和，並與聯儲局目標一致。

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有官員指，美國失業率高企，但企業在多方原因，包括退休潮及對新冠病毒的憂慮等，在吸引工人就業上遇到困難。官員又歸咎可能是失業補貼造成的影響。有分析指，美國4月新增職位只有26.6萬，反映聯儲局恢復充分就業的目標未有進展。

官員一致認為，美國經濟距離實現充分就業及物價穩定雙重目標，仍然又一段距離，認為維持目前政策是適當，意味距離短期內不會退出寬鬆政策。

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