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【周未好去處】一連三日Art Basel 2021正式開幕！雲集104間世界各地的藝廊大展藝術作品

理財智慧 21:52 2021/05/20

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巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將本周五至周日，即5月21至23日，一連3天於灣仔會展舉行，並集合來自23個國家及地區的104間國際著名藝廊參與其中；並分劃3大主要展區供入場人士參觀，同時加入「巴塞爾藝術展：香港現場」及藝術衛星展位等綫上活動。

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今年是巴塞爾藝術展第九次到港舉辦，吸引了104間來自世界各地的著名藝廊，其中場內分劃為三大展區，包括「藝廊薈萃」、「亞洲視野」及「藝術探新」，當中「藝廊薈萃」展區聚集了86間世界頂級藝廊，並展現出多幅具亞洲歷史意義的油畫、雕塑、繪畫、攝影等作品，包括為人熟識的村上隆的雕塑《橢圓形銀佛》和標誌性的微笑花花作品，以及奈良美智，及喬治‧巴塞利茲的大型新畫作《另一個吃橙子的人》；而香港藝術家「蛙王」郭孟浩亦有份參展，展出繪書、雕塑、裝置藝術、影片、塗鴉和即興行為「客賓臨」（Happening）等不同作品。

「亞洲視野」展區則以亞洲及亞太地區現代藝術史為主，包括韓國攝影師喜丞一系列新作、以韓國藝術家金守子的「Encounter-A Mirror Woman」展覽；「藝術探新」展區亦會以新晉藝術家個人展覽為主，包括有來自美國洛杉磯Anat Ebgi帶來的Greg Ito展覽、以及High Art帶來Hun Kyu Kim展覽等。

另外，是次展覽亦設有2大綫上活動，包括「巴塞爾藝術展：香港現場」，設置網上展廳「OVR：Portals」、綫上導覽現場直播等，以及「衛星展位」活動，為56間因疫情無法出席的藝廊提供衛星展位，於獨立展位上展示個別小型策展展覽。

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巴塞爾藝術展香港展會詳情：
貴賓優先預展日期：2021年5月19日至23日（憑邀出席）

對外開放時間：
2021年5月21日（星期五）下午4時至晚上9時
2021年5月22日（星期六）下午2時至晚上8時
2021年5月23日（星期日）下午2時至下午6時

巴塞爾藝術展：香港現場
日期：2021年5月21日（星期五）至2021年5月23日（星期日）
時間：下午4時-午夜

網上展廳「OVR: Portals」
日期：2021年6月16至19日

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責任編輯：潘曉豐

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