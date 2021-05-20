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【阿里巴巴】螞蟻集團承諾減免50億金融服務成本 螞蟻森林10年種10億棵樹

新經濟追蹤 18:03 2021/05/20

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螞蟻集團承諾，年內減免50億元人民幣金融服務成本。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團發布《2020年度可持續發展報告》，董事長兼首席執行官井賢棟表示，2021年將重點投入鄉村振興、綠色發展和平台責任。螞蟻集團承諾，年內將通過提取現金免費、降低利率，再為小微企業減免金融服務成本50億元人民幣。

報告數據顯示，螞蟻集團旗下網商銀行截至去年底已經服務內地小微企業超過3500萬家，80%是首次獲得經營性貸款支持。井賢棟稱，2021年重點做好三件事，首先是服務小微企業，幫助內地鄉村振興，除了金融服務成本減免外，螞蟻將通過科技助農貸款、農產品區塊鏈溯源、鄉村科技發展創新基金等項目，積極融入內地的鄉村振興戰略，服務實體經濟。

螞蟻森林否認參與碳交易獲利　所種樹木屬於國家【下一頁】

其次，螞蟻將繼續投入綠色發展。螞蟻森林10年將實現種樹10億棵，並將把現代農業技術引入生態治理，重點探索綠色技術的研發，螞蟻森林目前已帶動5.5億人參與，種下超過2.2億棵真樹。3月螞蟻集團對外公佈了碳中和目標和實施路徑，承諾在2030年實現（範圍一、範圍二、範圍三）淨零排放，並自2021年起定期披露碳中和進展。

而在強化平台責任方面、保障消費者權益方面，螞蟻將推出「消費者權益保護頻道」和「產品健康度計劃」，每年拿出2億元做消費者教育，並在年內開展2000場支付寶幫助長者防網絡詐騙的「藍馬甲」公益志願服務，彌合數字鴻溝。

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編輯：陳健婷

可持續發展 樹木 金融服務 碳中和 阿里巴巴－SW（09988） 區塊鏈 支付寶

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