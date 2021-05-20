【逐漸恢復】一田百貨料2021年整體營業額上升5% 將推出購物優惠配合5000元消費券

一田百貨將於5月27日至6月2日舉行「購物優惠日」，會員可優先登記，於首日早上9時至12時入場購物，而超市優惠亦延長兩周至6月9日；一田行政總裁黃思麗指，隨疫情放緩，本港經濟逐步回復正常，故對今次購物優惠日銷售額可增長5%，尤其看好超市、家品及床上用品等類別的銷售情況。

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一田行政總裁黃思麗表示，今年首4個月整體銷售有輕微升幅，還以「見到曙光」形容現時百貨業務，按年微升，惟和2019年新冠疫情前的水平仍有距離，坦言年內追回該水平存有一定難度，皆因部分消費人士均直接或間接和旅遊業相關，她冀望明年能錄得增長。在超市業務方面，她指因受2020年的基數高影響，則按年微跌，但仍較2019年有雙位數增長，並以2021年整體生意額有所增幅為目標，望其升幅能較今年首4個月更高。

她又指，早前網店優惠期間的銷售和去年11月相若，而網上直播共接觸了3.9萬人，銷售單數較平時多153%，銷售額多83%，當中1折直播價廚具更是最受歡迎。

另外，為配合港府派發5,000元電子消費券，她表示，一田將會和電子錢包WeChat Pay HK及八達通合作，為顧客提供更多優惠，她預告將於6月份，推出搶先登記、即可獲現金優惠券回贈，同時公司亦會推出5,000元激賞產品套裝，吸引更多消費者。

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責任編輯：潘曉豐