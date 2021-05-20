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【新股IPO改革】證監會聯交所聯合聲明打「唱高散貨」涉嫌新股　列4大警號

新股IPO 17:54 2021/05/20

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證監會聯交所聯合聲明打「唱高散貨」新股　列4大警號

港交所 （00388） 公布修訂新股「盈利測試」上市要求的諮詢結果，會於明年初提高3年盈利規定6成，較原先建議提高1.5倍或2倍為溫和。證監會、聯交所於諮詢結果同時發布聯合聲明，加強對首次公開招股（IPO）失當行為的監管，特別指出愈來愈多「唱高散貨」計劃與IPO項目有關，並列出4大警號，證監會和聯交所會加強審查相關申請，視乎情況反對上市申請。

證監會、聯交所指出，留意到部分「唱高散貨」計劃早在IPO初期已經部署，目的是要在稍後操縱股價，而有關安排可能會損害資本市場質素、廉潔穩健和香港作為國際金融中心的聲譽。

證監會指出，近期首次公開招股項目中所留意到的可能屬「預警跡象」的常見問題，當中包括：

  • 上市時市值僅僅符合《主板上市規則》中5億元或《GEM上市規則》中1.5億元的最低門檻；
  • 與上市同業相比，市盈率非常高；
  • 異常地高昂的包銷佣金──市值低於6億元的首次公開招股項目於2020年的平均比率為12%（2017年4%）──及其他上市開支，提高向受控制承配人提供回佣的可能性；及
  • 股權高度集中。

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記者：麥德銘

金融監管機構 港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 證監會

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