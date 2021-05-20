【樓市熱話】港鐵站上蓋樓盤由出口門到月台要10分鐘　事主大批不便　引來網民逐個評港鐵站沿綫盤

不少人在買樓時都會考慮買入近港鐵站的「鐵路盤」，貪其夠方便。近日就有網民在討論區狠批現在那些港鐵站上蓋的樓盤沒有想像中方便，指由出口門到平台再到月台可能都要10分鐘。並以大圍的鐵路盤「名城」舉例，指富嘉花園或田心村隨時比名城隨便一座還要快到月台。帖文引來網民討論，不少網民紛紛舉例近港鐵站的「鐵路盤」。

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港鐵站沿綫盤網民逐個評：

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亦有網民同意樓主所說，更指現在地產經紀濫用「鐵路盤」一詞，「10分鐘內由屋企門口（非樓下大堂）出發上到地鐵車廂（非地鐵出口），才叫鐵路盤」；亦有網民批香港人太懶「更加突顯香港人懶到一個點」、「香港人的腳是廢的，還學人移民」、「應該要住在港鐵裏面才最方便」。

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責任編輯：黃苑筠