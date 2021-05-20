  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (四) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

比太幣改革推動環保化 升級後更慳電

環球社會熱點 18:44 2021/05/20

分享：

全球第二大加密貨幣以太幣宣布將升級為新模式，調整共識機制，要求人們由透過消耗電力與能源方式「挖礦」，改為採用權益證明，使耗電可以大幅減少。以太幣改革後有望提高區塊鏈行業的能源效率，實現環保化。

IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉 【下一頁】

以太幣與比特幣一樣，均採用工作量證明（Proof-of-Work，PoW），要求人們利用電腦進行複雜但毫無意義的數學運算，透過消耗電力與能源方式「挖礦」，以計算人們在區塊鏈內的付出，藉以衡量所獲取的比太幣數量。

當以太幣升級至2.0版後，將會採用權益證明（Proof of Stake，PoS）方式，系統會根據用戶持有以太幣的數量作抵押，並創建區塊，當用戶每次作出決定時，都需要抵押部分貨幣，確保系統安全。

以太幣基金會（Ethereum Foundation）的研發人員Carl Beekhuizen表示，系統升級最快於未來數個月內完成。Beekhuizen估計，現時以太幣網絡使用的電力成本為5.13兆瓦（GW），是整個秘魯的秏電量。相信當以太幣升級後，成本將降至2.62（MW），約是美國小鎮的電力規模。

微軟前員工爆Bill Gates揀女滿足自己 批內部文化有毒 【下一頁】

Beekhuizen續指，PoW模式下，以太幣的價格愈高，以太幣網路所消耗的能源也愈多。但在PoS的概念下，以太幣價格愈高，區塊鏈網路安全性也愈高，但所消耗的能源則可維持不變。

由於以太幣為其他與加密貨幣相關的項目提供基礎設施，包括很多「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT） 平台，以太幣進行改革升級後，有望從根本提高行業的能源效率。

責任編輯：郭麗明

相關文章

IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉
今日
IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉
美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎
今日
美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎
【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出
今日
【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出
以巴衝突局勢動盪 菲律賓停派外勞到以色列
今日
以巴衝突局勢動盪 菲律賓停派外勞到以色列
美國民主黨進步派促與中國合作 憂強硬態度增亞裔歧視
今日
美國民主黨進步派促與中國合作 憂強硬態度增亞裔歧視

你可能感興趣

IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉
今日 16:09
IE瀏覽器走入歷史 微軟明年6月15日起關閉
美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎
今日 14:27
美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎
【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出
今日 17:10
【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出
網絡保安 比特幣 POS NFT 電力 美國 區塊鏈

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間19:00）

下一篇文章

美國民主黨進步派促與中國合作 憂強硬態度增亞裔歧視
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月20日 時間19:00）