以太幣改革推動環保化 升級後更慳電

全球第二大加密貨幣以太幣所在的平台將升級，調整共識機制，要求人們由透過消耗電力與能源方式「挖礦」，改為採用權益證明，使耗電可以大幅減少。以太坊改革後有望提高區塊鏈行業的能源效率，實現環保化。

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以太坊與比特幣一樣，均採用工作量證明（Proof-of-Work，PoW），要求人們利用電腦進行複雜但毫無意義的數學運算，透過消耗電力與能源方式「挖礦」，以計算人們在區塊鏈內的付出，藉以衡量所獲取的比太幣數量。

當以太坊升級至2.0版後，將會採用權益證明（Proof of Stake，PoS）方式，系統會根據用戶持有以太幣的數量作抵押，並創建區塊，當用戶每次作出決定時，都需要抵押部分貨幣，確保系統安全。

以太坊基金會（Ethereum Foundation）的研發人員Carl Beekhuizen表示，系統升級最快於未來數個月內完成。Beekhuizen估計，現時以太坊網絡使用的電力成本為5.13兆瓦（GW），是整個秘魯的秏電量。相信當以太幣升級後，成本將降至2.62（MW），約是美國小鎮的電力規模。

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Beekhuizen續指，PoW模式下，以太幣的價格愈高，以太幣網路所消耗的能源也愈多。但在PoS的概念下，以太幣價格愈高，區塊鏈網路安全性也愈高，但所消耗的能源則可維持不變。

由於以太坊為其他與加密貨幣相關的項目提供基礎設施，包括很多「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT） 平台，以太坊進行改革升級後，有望從根本提高行業的能源效率。

責任編輯：郭麗明