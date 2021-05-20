美國民主黨進步派促與中國合作 憂強硬態度增亞裔歧視

美國總統拜登上任後，繼續前總統特朗普對中國的強硬態度。美國民主黨左翼的進步派議員擔憂，繼續與中國敵對的政策或會令美國國內亞裔歧視情況更加嚴重，呼籲拜登政府應放軟對華態度，避免兩國陷入新冷戰。

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拜登（Joe Biden）曾表示中國是美國主要競爭對手，並指21世紀是美國民主制度（U.S.-led democracies）與中國專制政府（autocratic governments led by China）間的鬥爭。拜登所言得到美國國會跨黨派一致認同，並願意花費數千億美元對抗中國，全球第二大經濟體。但民主黨進步派議員憂慮，此舉將令美國重複以往外交錯誤政策，就如經歷911事件後，全美陷入伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）外，惡化國內種族歧視情況。

美國參議院本周高票通過，將加快審議由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer） 有份發起，增加軍事監察中國及支援美國在亞洲盟友的法案。法案一旦通過將增加美國軍費，中美合作機會大減。目前法案獲跨黨派議員及白宮支持，尚未有議員公開表態反對舒默法案。眼見及此，超過60個維權組織及最少4名現任議員對此感到憂慮。

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民主黨明尼蘇達州索馬里裔眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）表示，民眾需要分辨政策是出於對中國人權政策的批評，還是冷戰思維下讓中國成為美國國內問題的替罪羔羊（scapegoat），妖魔化（demonizes）華裔美國人的產物。她呼籲拜登應該和中國合作，改善兩國關係。

支持法案的民主黨紐約州眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）亦表態反對一切仇恨中國言論，認為隨著近期歧視個案增加，法案通過後要更加警惕亞裔美國人與太平洋島民社區（Asian Americans and Pacific Islanders，簡稱AAPI）之中，出現的仇視亞裔情況。

最近有反亞裔歧視組織調查發現，中美關係緊張令美國在2020年至2021年間，針對亞裔的言語及身體攻擊案件數目急升。進步派倡導團體Justice Is Global總監Tobita Chow表示，不難在美國歷史發現上述的仇恨情緒反覆出現，當美國社會在911事件後出現伊斯蘭恐懼症，當時美國政壇並無人敢出言為伊斯蘭教人士辯護，阻止恐懼情緒及暴力蔓延，恐防同樣事情會發生在美國亞裔身上。

責任編輯：李俊儀