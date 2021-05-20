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【好想去旅行】旅議會調查：為安全旅程　逾四分三受訪者願付更多旅費

商業 17:43 2021/05/20

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調查顯示本地旅客會選擇較安全和短途的旅遊目的地，包括中國內地、澳門及台灣。（資料圖片）

香港旅遊業議會(議會)聯同香港國際旅遊展的主辦機構匯眾展覽服務有限公司(匯眾)，公布「疫後旅遊網上問卷調查」，結果顯示不少受訪者均渴望去旅行，36%受訪者認為，疫情不會影響來年的旅遊預算，近2成（16.8%）更打算增加預算。

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調查於2021年4月30日至5月7日，以網上問卷形式進行，受訪者主要是過去曾參加香港國際旅遊展公眾日的人士，共收到1,394份回覆。調查肯定了「安全」是受訪者外遊的首要考慮，有逾四分之三的受訪者願意為安全旅程而付更多旅費。旅客選擇目的地時，會考慮旅遊限制和檢疫期(33.8%)，以及衛生措施(31.6%)，多於價格優惠(16.0%)及彈性的取消/退款政策(18.7%)。

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調查又指出，本地旅客會選擇較安全和短途的旅遊目的地，最受歡迎的目的地是中國內地、澳門及台灣 (34.8%)，以及東南亞 (34.4%)。相信基於安全考慮，旅客在旅遊業復甦初期，會避免到相對較受疫情影響的目的地及避免乘坐較長途的飛機。

不過，約有一半的受訪者不接受在目的地及回港後隔離，這也是令他們對外遊卻步的主要原因。然而，旅客對於進行新型冠狀病毒檢測則較為接受，超過7成的受訪者願意每週進行最少一次檢測。

【旅遊氣泡】新加坡疫情反覆　香港、新加坡旅遊氣泡再延期

責任編輯：朱悅瀅

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