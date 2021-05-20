【內地熱話】送貨員情人節偷門口包裹 想送YSL唇膏給妻子 惟兩天後被捕

據內媒《 澎湃新聞》 報道，有 送貨員在 情人節上班送貨時 ，見到一戶人家門口放著名牌化粧品禮盒，心生貪念不問自取，偷走其中的唇膏準備送給妻子。事後戶主報案調查，送貨員作賊心虛，返回小區物業處歸還，承認自己一時貪心，他最終被捕。

報道指，涉案送貨員 陳某 在一家生鮮電商平台做送貨員，工作一年後，他除了對送貨區域的路段瞭如指掌，更發現身穿送貨員服裝，就能夠在各小區內來去自由。

事發過程：

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快遞主人立即到物業公司反饋情況，物業調取樓道閉路電視片段，發現是一名生鮮電商平台的送貨員將其拿走，但因戴著口罩，監控中並未能看清面孔。 警方接報後趕到現場調查，並聯繫該生鮮平台區域送貨點，送貨點工作人員遂與所有送貨員逐一聯繫。

至2月16日下午，陳某接到送貨點電話，雖然沒有指名是他做的，但他心生恐懼，立即帶著還未送出手的唇膏和化妝品趕到小區物業處歸還，對自己的盜竊行為供認不諱。 雖然陳某及時將物品返還，但其行為已構成犯罪，公安機關依法將該案移送至檢察機關，目前，案件正在進一步審查辦理中。

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