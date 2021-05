【異動股】網易首季多賺25%勝市場預期 全日炒上8%

內地遊戲發行商網易(09999)公布首季業績。截至3月止首季純利44.39億元(人民幣.下同),按年增加25%,非公認會計準則下的純利50.81億元,升約21%,每股盈利0.2美元,派第一季股息每股6美仙。業績勝預期且續有息派,網易全日造好,最終收報178.6元,大升8.2%。

網易上季淨收入205億元,同比增加20.2%,其中在線遊戲服務淨收入150億元,同比增加10.8%;教育業務有道淨收入13億元,同比增加1.48倍,創新及其他業務淨收入42億元,同比增加39.7%。至於毛利潤111億元,同比增加17.9%,但營業費用68億元,按年增加38.6%。

集團表示,即將推出的新品還包括《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings:Rise to War》、《超激鬥夢境》、《暗黑破壞神:不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等。

大和發表研究報告指,網易下半年遊戲儲備強勁,因此上調今年遊戲收入預測。該行又指,公司在西方市場成功推出遊戲料可成為股價獲重估的催化劑,重申對其「買入」評級,並將目標價由235元,上調至250元。

