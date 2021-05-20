【異動股】網易首季多賺25%勝市場預期 全日炒上8%

內地遊戲發行商網易(09999)公布首季業績。截至3月止首季純利44.39億元（人民幣．下同），按年增加25％，非公認會計準則下的純利50.81億元，升約21％，每股盈利0.2美元，派第一季股息每股6美仙。業績勝預期且續有息派，網易全日造好，最終收報178.6元，大升8.2%。

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網易上季淨收入205億元，同比增加20.2％，其中在線遊戲服務淨收入150億元，同比增加10.8％；教育業務有道淨收入13億元，同比增加1.48倍，創新及其他業務淨收入42億元，同比增加39.7％。至於毛利潤111億元，同比增加17.9％，但營業費用68億元，按年增加38.6％。

集團表示，即將推出的新品還包括《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings：Rise to War》、《超激鬥夢境》、《暗黑破壞神：不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等。

大和發表研究報告指，網易下半年遊戲儲備強勁，因此上調今年遊戲收入預測。該行又指，公司在西方市場成功推出遊戲料可成為股價獲重估的催化劑，重申對其「買入」評級，並將目標價由235元，上調至250元。

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