【大行報告】網易績後升逾8%　兩券商齊升目標價　大和睇250元

▲ 網易首季業績勝預期，獲券商唱好，大和將目標價上調至250元。

網易 （09999） 首季業績勝預期，績後股價大升8.2%，收報178.6元，成交額14億元。不少券商看好網易下半年表現，美銀證券及大和資本均將網易目標價調升。大和表示，基於今年預計推出的遊戲，網易的能見度增加，該行相信市場會上調遊戲收入預測，成為重估網易股價的催化劑，大和將網易目標價由235元上調至250元，維持「買入」評級。

網易首季業績勝預期，料 《哈利波特：魔法覺醒》下半年推出，看【下一頁】

網易首季在線遊戲收入增11%，大和預計上半年該業務收入按年增12%，受惠新遊戲推出，收入將加速至增長25%。大和預期，手遊收入於次季將會按年增長16%，並將其全年收入預測由按年增長17%上調至22%，意味下半年手遊收入按年增長達29%。

美銀證券將網易目標價由232元上調至248元。該行表示，網易繼續在有道及雲音樂投資，以增加用戶及內容，雖然銷售及推廣費用佔整體收入比例在下半年上升，但預期盈利仍有溫和上行空間。

騰訊首季經調整盈利增長22%至331億元 遜預期，看【下一頁】

富瑞表示，即將舉行的年度發布會將向市場就現存及即將推出的遊戲發放最新資訊，該行預期大多數新遊戲將會在今年下半年發行。富瑞認為，持續的創新令網易在遊戲及音樂業務中脫穎而出，以推動長遠增長，故維持「買入」評級，目標價為197元。

富瑞指出，網易核心競爭力為多年來公司對遊戲質量的追求，一直維持發行高質量的遊戲，而且遊戲類種多樣化也令公司取得成功。在海外市場，網易亦有優質的研發能力把握全球機遇，其海外擴張有3種模式：（1） 自主開發自己IP的遊戲，（2） 自主開發授權IP的遊戲，（3） 共同開發授權IP的遊戲，富瑞認為這為網易的產品組合打下堅實基礎。

相關文章：

【京東業績】京東首季經調整純利增長33% 年度活躍用戶突破5億、股價績後逆市升逾3%

更多【新經濟股】文章

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦