【告別IE】微軟宣布明年6月15日關閉Internet Explorer　IE瀏覽器將成為歷史

▲ 微軟於昨（19日）透過博客文章宣布，明年6月15日會正式關閉IE瀏覽器。

微軟旗下的Internet Explorer瀏覽器，至今推出已有25年，但曾被不少用戶認為網頁運行速度慢，用戶數目也較低。微軟於昨（19日）透過博客文章宣布，明年6月15日會正式關閉IE瀏覽器。

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微軟表示，從2022年6月15日開始，Internet Explorer 11桌面應用將會被淘汰，並且不再支援Windows 10等多個系統版本。早前微軟已宣布，自2021年8月17日起，Microsoft的綫上服務將停止支援IE瀏覽器。未來，公司將會主力發展另一款Microsoft Edge瀏覽器，並呼籲Internet Explorer用戶及早轉用其他瀏覽器。

微軟也提出，Microsoft Edge瀏覽器內建支援「IE模式」，用戶日後可在較新的瀏覽器中，訪問IE瀏覽器較舊的網站和應用程式。

據分析公司Statcounter本年公布的4月份數據顯示，現時有超過65%全球用戶使用Chrome，10％用戶使用Safari，8%用戶採用Microsoft Edge，僅不足2%人仍然會使用IE瀏覽器。

責任編輯：李寶如