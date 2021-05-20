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失業率回落至6.4% 羅致光：勞工市場需更長時間復甦

理財智慧 17:29 2021/05/20

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政府統計處今日(20日)發表2月至4月失業及就業不足統計數字，數字顯示失業情況有所改善，由1月至3月的6.8%下跌至2月至4月的6.4%，回落0.4個百分點，而就業不足率則由3.8%下跌至的3.3%。

【臨時工推介】嘉湖海逸酒店請兼職房務員 時薪68至72元 主要清潔房間 【下一頁

大部分主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。在就業不足率方面，下跌主要來自建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。總就業人數由1月至3月的361.41萬人上升至2月至4月的362.2萬人，增加約7900人。但同期的總勞動人口則由387.39萬人下跌至386.95萬人，減少約4400人。

【周未好去處】Art Central 2021正式開幕！逐一看4大展區藝術作品 下一頁

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勞工及福利局局長羅致光表示，隨着本地疫情減退，勞工市場近期有所改善。但考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。他又指，假若本港疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。

 

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責任編輯：羅浩濂

政府統計處 就業人數 經濟 失業 羅致光 人口 失業率

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