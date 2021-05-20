以巴衝突局勢動盪 菲律賓停派外勞到以色列

▲ 菲律賓政府因應以巴衝突局勢升溫，宣布暫停派護理員等外勞前往以色列。

以巴衝突已踏入第11日，以色列發動新一輪空襲，哈馬斯亦發射更多枚火箭炮。菲律賓政府因應以巴衝突局勢升溫，宣布暫停派護理員等外勞前往以色列，料最少有數百名護理員受影響。但菲律賓政府強調上述僅屬臨時安排，目的是確保國民安全。

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以色列及哈馬斯的衝突持續，以色列於周三（19日）午夜過後，對加沙發動新一輪空襲。其中兩幢民居被毀，造成最少4名平民受傷。

菲律賓勞工部長貝洛三世（Silvestre Bello III ）周四（20日）證實，菲律賓已暫停派勞工到以色列工作。他表示加沙地區局勢仍然緊張（tension is still high），所以要暫時停止部署外勞到當地，但強調上述安排並非禁令。

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報道指，菲律賓大約有400名護理員受到影響。貝洛三世稱派駐外勞的申請程序仍在進行，受影響的護理員和醫護只會較原定計劃延遲出發數天，強調政府的決定是為保障他們的安全。

菲律賓對以色列與加沙的衝突表示嚴重關切，並呼籲各方緩和局勢。目前約有3萬名菲律賓國民身處以色列，菲律賓外交部較早前表示，未接獲當地有菲律賓國民傷亡的報告。

責任編輯：鄭錦玲