【北水基金】內地5月暫推31隻可投資港股基金 吸資414億人幣

▲ 港股通基金熱潮雖急降温，但北水仍視港股為布局重點。

港股大時代於今年初閃現，可惜後勁不繼，而港股今天（20日）轉跌，終止三連升，恒生指數在兩萬九百點陷攻防戰，科指今年急插水，更連日惹北水基金界關注。不過，內地媒體引述最新數據指，根據Wind截至昨天（19日）的統計，5月至今共有31隻基金推出，可投資港股，募集總額414.22億元（人民幣，下同）。業界引述多間基金公司皆指，港股仍是公募基金的布局重點，主要瞄準新經濟股的潛力。而前海開源首席經濟學家楊德龍認為，港股隨A股下跌而呈階段性調整，乃低吸布局的良機。長城基金更放眼3至5年的長遠前景，科網龍頭等優質股，可互補A股的稀缺性。

專家指港股調整後，屬北水基金布局良機【下一頁】

至於有「港股一哥」之稱的富國海外投資總監汪孟海，其掌舵的富國港股通策略精選混合基金已正式發行，他指，隨着内地企業加速在港IPO，以及海外中概股回歸，港股已成為布局內地經濟分享改革轉型紅利的重要「拼圖」，内地資金紛紛通過港股通標的，加速布局港股。富國新推一隻專注港股通標的基金：富國港股通策略精選混合產品，主要通過精選個股和控制風險，力爭為基金超越業績比較基準的收益。

汪孟海表示，港股通投資標的不斷擴大、行業結構持續優化，港股通標的已成為南下資金和海外游資競相布局的優質沃土。而Wind數據顯示，截至5月6日，今年以來南下北水的成交淨買入高達3474.24億元，超過2019年全年2217.78億元總額。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪