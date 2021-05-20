【騰訊業績】騰訊仿傚阿里巴巴　2021年部分利潤轉為投資新機會

中資科網巨企成內地反壟斷對象，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 兩大龍頭科企齊宣布「讓出」新年度利潤，加大新投資力度，同時支持合作夥伴發展。騰訊在第一季業績特別提到，全球數字化轉型目前仍然處於初期階段，科技進步將為消費互聯網及產業互聯網活動，帶來大量機會。騰訊將主動加大投入，把2021年的部分利潤增量投資於新的機會，相信此舉長遠而言可帶來豐厚回報。

騰訊表示，會重點投入企業服務、遊戲及短視頻內容三大方面。

阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 新增利潤全數投資，可見【下一頁】

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在企業服務方面，將進一步投資在人才及基礎設施等領域，並加強效率辦公SaaS產品及安全軟件，以及與SaaS供應商及獨立軟件供應商的合作夥伴關係和對它們的投資，以支持客戶的數字化需求。

遊戲方面，正在增加對遊戲開發的投資，尤其專注於能夠吸引全球用戶的大型及高工業化水準遊戲。此外，公司也正在進一步投資於能服務更多不同目標受眾的新遊戲類型，建立其IP和跨媒體聯動，以及投資於先進技術以提供下一代遊戲體驗，例如雲遊戲。

短視頻內容方面，騰訊指，正在培育視頻號的內容生態，以此進一步助力長視頻業務發展，並將提升自製內容的生產能力，以進一步擴充我們的IP 內容庫，並且提供可讓創作者改編的視頻素材。

值得留意是，阿里巴巴 （09988） 在上季業績中亦表明，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助我們增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

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編輯：區嘉俊

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