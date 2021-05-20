【職場熱話】現居千呎單位無經濟壓力　老臣子寧被降職減人工也不願退休　同事感不解：何必呢？

本港法定退休年齡為65歲，有人希望可以提早退休，享受生活；但亦有人害怕退休後無所事事，選擇活到老，做到老。近日就有網民在討論區發帖，指自己公司有一名老臣子，早前公司希望他提早退休，不料老臣子寧願被降職減人工都不願退休。而事主聽聞該名老臣子工作已有數十年，現居單位面積過千呎，經濟狀況絕對不差。此事令事主大惑不解，「真心不明白他在想甚麼」。

事主經歷：

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老臣子的子女已投身工作，現居單位面積過千呎，未轉合約前人工起碼有7萬元至8萬元，所以事主堅信老臣子一定不是因為錢而選擇不退休。事主又表示公司一眾年輕人「睇佢唔順眼」，因老臣子比他們還要拼命，開會又會堅持己見不退讓，事主嘆「何必呢？」

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帖文引來網民熱論，不少網民都認為退休後生活苦悶，叫事主嘗試瞭解背後原因，「退休沒有精神寄託，不是人人接受到，好多人退休幾年後就死了」、「嘗試瞭解一下別人不想退的原因。有好多事不足為外人道。最重要是大家都會到過樣的年紀，到時我們可能比該位老人家更差。老闆係不會白白給offer他。大方點吧，你行的路一定比他長。」、「沒有工作好悶，除非找到興趣代替上班，可能上班都是為興趣」、「哪個香港人不想退休，壓力太大，首富都不停想辦法賺錢。」

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責任編輯：黃苑筠