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【新冠疫苗】威廉王子打第一針 感謝醫護人員付出

環球社會熱點 17:10 2021/05/20

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英國擴大新冠疫苗接種計劃，其中英格蘭地區34歲或以上人士，可預約接種首劑新冠疫苗。現年38歲的英國威廉王子於Twitter上載其接種新冠疫苗相片，表示自己已接種首劑疫苗，並感謝所有參與疫苗接種工作的人士。

威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱 【下一頁】

於去年4月曾患上新冠肺炎的威廉王子（Prince William），於Twitter發表帖文，指自己周三（19日）已接種首劑新冠疫苗，同時感謝一眾參與接種疫苗的工作人員付出。帖文附上威廉王子接種疫苗的相片，顯示他戴上口罩，讓醫護人員在其右臂接種疫苗，神情輕鬆。

但威廉王子未有透露，其妻子凱特有否接種首劑新冠疫苗，而英女王及其父親查理斯等王室成員，早前已完成接種疫苗。

英國如期第3階段解封 印度變種病毒成爆疫隱患 【下一頁】

英國上周擴大新冠疫苗接種計劃，開放給36歲或以上人士預約接種新冠疫苗。當局本周再度擴大接種範圍，英格蘭地區的34歲或35歲民眾將收到短信通知，可預約接種疫苗，估計超過一百萬人受惠。當地有近3,700萬名民眾接種首劑新冠疫苗，成為全球疫苗接種率高的國家之一。

責任編輯：郭麗明

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