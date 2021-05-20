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【大行報告】瑞銀料內地商場未來5年迎5大趨勢　列9大受惠股

股樓投資 17:00 2021/05/20

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瑞銀發表研究報告，指看好內地商場板塊，料未來5年將有5大趨勢，包括更多豪華商場；鐵路+物業(TOD)發展模式；輕資產模式及商場管理良性循環下「贏家全取」；由資產管理人至投資經理的業務模式轉變；會員制成競爭優勢，增對租客的議價能力。該行料將利好9大股份，包括3隻本地地產股，因融資成本較低及良好往績，香港發展商在內地經營商場亦有優勢，不過同時該行亦預料相關趨勢利淡新地（00016）及九倉置業（01997）。

該行稱，內地發展商現估值相當於今年預測市盈率5倍，低於近年五年平均值的6倍，調升多隻內房股評級及目標價，當中越秀地產（00123）評級由「中性」升至「買入」，目標價更加大升50%至2.4元。

瑞銀列出潛在9大受惠股：

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撰文 : 周兆邦

華潤置地（01109） 港股

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