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【臨時工推介】嘉湖海逸酒店請兼職房務員 時薪68至72元 主要清潔房間

理財智慧 16:44 2021/05/20

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臨時工相信是對失業或待業人士來說一大樂事，嘉湖海逸酒店請兼職房務員，無須學歷要求，主要負責清潔酒店房間。時薪68元至72元，工作期由5月27日至12月31日，工作時間為上午9時至下午6時，每天工作 4 - 8 小時，每週工作4天至6天，輪休制。與此同時，職位提供膳食。

【筍工推介】1823請臨時客戶服務主任 培訓後日薪達624元 【下一頁

【筍工推介】民政署請區議會活動統籌員 月薪1.6萬 五科考獲3即可申請 【下一頁

詳細如下：

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申請須知 ：僱主將於5月27日下午2時至5時在勞工處元朗就業中心舉行招聘日，求職者可致電3692 5750預約(天水圍天晴社區綜合服務大樓4樓401室)

 

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責任編輯：羅浩濂

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