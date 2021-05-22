【Mosaic慢慢砌@iM網欄】想得到的都可以嘗試！馬賽克讓舊物重生



把大件的切小，把完整的打碎，然後從新砌出心目中的圖畫，偶爾馬賽克的確給人浪費時間、多此一舉，不附合環保原則的印象。然而，當你發現二、三千年前的馬賽克仍能光鮮亮麗地出土，是否也會認同這是很耐用的工藝？

當今的馬賽克，可以玩得更環保。因為大家已將馬賽克由拜占庭時期只能作為教堂工藝的神聖殿堂解放出來，走進生活。自從高迪把不規則的碎瓷片用在建築裝飾，不小心打碎或用舊的瓷片就不再以垃圾桶作為歸宿了，對馬賽克創作人來說可以是寶貝。在家裏，只要好看的色彩，帶有花紋圖案，又或者富紀念性不捨得拋棄的碎瓷片、碎玻璃片，都可砌馬賽克。

我喜歡收集舊瓷片玻璃片，每聽到家裏人打碎瓷器玻璃碗碗碟碟的聲音，會興奮的跑過去看看哪塊碎片可以砌馬賽克，自問真是有點變態！

記得幾年前巴黎恐襲，當時被大家創作藝術作品影響，也創作了馬賽克《Pray for peace》表達對和平的呼喚。作品中間是紅白藍心包裹着巴黎鐵塔，環繞着心型的玫瑰花，就是以瓷碗的碎片砌成，而上面的Pray for 字體就是用破碎的鏡片砌成。玫瑰花瓷片是創作前幾天，經過一間叫缸瓦鋪的陶瓷店，正巧一位店員阿姨打算把破碗放入袋中拋掉。我提起勇氣問她可否送給我，她初時一口拒絕，我說想用來做手工藝，她聽了真的給我了，還說完成後讓她看看成果。可惜短短兩星期那間陶瓷店已搬走了。

▲ 《Pray for peace》用舊鏡片及碎瓷片砌成



另一件作品《青出於花意》，是配合著名嶺南派畫何百里先生為我的工作室題字「花意」而創作的馬賽克畫框。當時我想，用甚麼來烘托何先生的瀟灑書法？一直珍藏的青花瓷派上用塲了，可是我並不滿足於高迪那種隨意鋪砌的效果，於是，我砌了寶相花、游魚、鴛鴦、蝴蝶……也有青花瓷本身的高山林木。

▲ 《青出於花意》青花配書法，效果不錯吧！



問題來了，青花瓷是超過攝時1500度高溫燒成，瓷質非常堅硬，消耗許多力氣，為了切割出所需的圖案，我動用了美國買來的玻璃切割機，最後連齒輪也斷了。我用威尼斯帶回來的24k金箔馬賽克配搭青花瓷，想不到效果不錯，高雅而不俗氣。

除了舊瓷片、玻璃片，隨手可得的鈕扣、頭珠、瓶蓋、冰箱貼、剩下一邊的耳環、過期的信用卡、海邊拾來的貝殼……想得到的都可以嘗試，生活中的驚喜與愉快，還是要自行製造。



（攝影：洪捷）

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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