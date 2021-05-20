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【求職招聘】D2 Place 5月24至25日設求職展　逾千份職位包括Donki煤氣

商業 17:05 2021/05/20

分享：

D2 Place將於5月24及25日呈獻「搵工Power Up」求職生活增值展，逾20間企業提供逾1,000全兼職職位。（資料圖片）

D2 Place將於5月24及25日推出「搵工Power Up」求職生活增值展，逾20間知名企業參與，共提供逾1,000全兼職職位可供求職者申請，參加者可以即場面試。

【疫市請人】信和集團招聘日提供逾千個職位　本月29日會展舉行

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參與企業包括Donki、壽司郎、中華煤氣有限公司、太古地產、維他奶及香港空運貨站（HACTL）等，由前線的餐飲、零售、物流、金融、客戶服務，到工程、醫護及社福、資訊科技以至市場推廣，甚至畢業見習生職位均有空缺。

設畢業生求職專區　有即場面試及講座

為鼓勵應屆畢業生盡快覓得好工，求職生活增值展除了設有畢業生求職專區，提供多個適合畢業生的好工推薦及即場面試，並設有專為畢業生及中學文憑試考生的求職講座分享。展覽更為大專生特設專屬禮遇，只要預先登記入場，並於入場時出示有效學生證明及完成指定動作，即可獲贈禮品包。

為了讓求職者感受職場共融的重要性，是次求職生活增值展加入多個以職場新鮮人及在職者日常生活為主題的工作坊，包括奧比斯提供「護眼工作坊」，同場更有履歷修改、履歷照拍攝等活動。

除了工作坊，展覽將舉行多場講座，並邀請了多位專業人士講解及分享，如人力資源顧問公司Prowess Recruitment資深人力資源顧問Iris Mok等。內容由見工面試致勝之道，到多間企業及組織，如懲教署及中華煤氣有限公司入職講座，至職場正向思維，以及職場專業人士分享創業故事等。

D2 Place x Recruit「搵工Power Up」求職生活增值展
日期：2021年5月24及25日（星期一至二） 
時間：11:30am - 6pm 
地點：荔枝角D2 Place一期2樓The Space（港鐵荔枝角站D2出口） 
收費：免費入場，只接受預先登記人士 
網上預先登記：https://bit.ly/2QNjXhS

【工作過勞】世衛：工時過長增加中風、心臟病風險　憂遠程工作令情況惡化

責任編輯：朱悅瀅

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