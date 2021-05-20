【大灣區就業】工聯會招聘項目幹事 月薪1.8萬 可到大灣區不同城市工作

香港工會聯合會（工聯會）招聘內地諮詢服務中心項目幹事，主要工作處理香港及大灣區事務，可算是個不錯的工作經驗。該職位待遇不俗，月薪18,000元，有醫療保險及進修津貼，實行5天工作周及銀行假期，工作期18個月，不過要長駐廣州，亦有機會被派到大灣區不同城市工作。

此職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

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要求資歷：

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工作職責：

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申請須知：

求職者可電郵履歷表到hr@ftu.org.hk給香港工會聯合會。如要索取收集個人資料聲明, 請Email與蘇小姐聯絡。

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責任編輯：陳楚琨