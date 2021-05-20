【大行報告】野村首予恒大物業「買入」評級　料其純利增長同業中最好　惟今日股價仍大跌逾8%

野村發表研究報告，首予恒大物業(06666)「買入」評級，以現金流折現率計算，予其目標價18.5元。報告指，受惠母企中國恒大(03333)，公司盈利具高可見度，料集團快速擴展下，2020至2023年間總資產管理規模(AuM)年均複合增長料達50%；並料2020至2023年間純利年均複合增長達50%，屬同業間最好。

報告稱，在母企支持下，公司社區增值服務具重大潛力，物業代理服務、保險及家居裝修屬重要突破口。社區增值服務2020至2023年間收入年均複合增長料達47%。

大行對恒大物業評級及目標價：

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