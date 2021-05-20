▲ 【電子消費券】新地商場推「消費券加碼賞」 送逾1400萬元現金券

繼新世界 （00017） K11後，新地 （00016） 亦公布「消費券加碼賞」計劃。新地宣布，為響應政府的「電子消費券計劃」，將推出全新現金獎賞優惠，初步預算送出超過1,400萬元現金券。

新世界K11夥WeChat Pay HK 推消費券獎賞計劃【下一頁】

新鴻基地產旗下22個商場將於暑假推出「消費券加碼賞」獎賞計劃，顧客於參與商場透過接受「電子消費券計劃」登記的儲值支付工具，包括WeChat Pay HK、八達通、Alipay及Tap & Go使用消費券，同日累積消費滿1,000元，即可換領$50商場/商戶現金券，並有各種加碼優惠。

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另外，The Point by SHKP會員使用消費券，除了可賺取1元=1分的基本積分外，每個月更可額外賺取500分，全期最多可獲贈額外2,500積分。換言之，在新地商場使用全數5,000元消費券，可獲最少250元現金券；The Point會員同時可賺取高達7,500積分 （可兌換30元新地商場電子贈券）。

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由即日起，新地商場更聯同WeChat Pay HK向顧客發放「消費券資訊早鳥訂閱有賞」優惠，用戶只需以WeChat掃描場內指定QR Code，簡單留電話登記即可獲得12元新地商場WeChat Pay HK電子現金券，並同時於「電子消費券計劃」正式開放登記時獲取相關訊息通知及更多WeChat Pay HK優惠活動資訊。

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編輯：吳敏芳