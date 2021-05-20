  • 32°C
香港時間 : 2021520日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國泰君安黃燕銘：周期股到頂　下一階段投資重點在高端消費、製造業

股市 16:18 2021/05/20

分享：

國泰君安證券研究所所長黃燕銘在一個論壇上表示，周期股已經行至頂部區域，未來一段時間市場整體仍將橫盤震盪，投資重點仍在高端消費、製造業等風險適中的板塊。他表示，滬指近日漲至3500點以上，還不是一個有效的突破。未來料在3300點至3700點橫盤震盪。

對於如何選擇投資方向，黃燕銘稱，市場近期更傾向於購買一些有基本面、有業績，但又有不確定性特徵的股票，包括券商、機械設備、製造業、部分生物醫藥、高檔消費。他指，下個階段投資重點還是在高端消費、國貨消費、高端製造等風險度適中的行業。

他認為，去年經濟、社會、疫情不確定性較高，市場風險偏好在極低位置，市場偏好買低風險特徵的股票，最典型是白酒；今年的情況則是，經濟、社會、疫情等各方面情況都在好轉，尤其近一個月整個金融體系確定性提高後，大家會投資略帶一點不確定性的股票。但這種情況下，他認為下一階段「抱團股」會分化，部分盈利能力強、競爭優勢強的股票會重新走出升勢，未來競爭優勢無法提升的股票，將很難有好的表現。

對於近期跟隨商品價格大漲的周期股，黃燕銘認為已經走到了頂部，並指不能因為產品價格漲就去配置。

相關文章：【股市走勢】瑞信：環球股市正陷入整固　或將調整更深

相關文章：【Bitcoin】馬斯克、女股神、孫宇晨齊撐　比特幣收復「恐慌夜」全數跌幅

編輯：區嘉俊

股票 經濟 金融

上一篇文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）

下一篇文章

【電子消費券】新地商場推「消費券加碼賞」　送逾1400萬元現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微跌10點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購220倍、國際配售提早今截飛（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1700億　超購220倍、國際配售提早今截飛（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）