國泰君安黃燕銘：周期股到頂　下一階段投資重點在高端消費、製造業

國泰君安證券研究所所長黃燕銘在一個論壇上表示，周期股已經行至頂部區域，未來一段時間市場整體仍將橫盤震盪，投資重點仍在高端消費、製造業等風險適中的板塊。他表示，滬指近日漲至3500點以上，還不是一個有效的突破。未來料在3300點至3700點橫盤震盪。

對於如何選擇投資方向，黃燕銘稱，市場近期更傾向於購買一些有基本面、有業績，但又有不確定性特徵的股票，包括券商、機械設備、製造業、部分生物醫藥、高檔消費。他指，下個階段投資重點還是在高端消費、國貨消費、高端製造等風險度適中的行業。

他認為，去年經濟、社會、疫情不確定性較高，市場風險偏好在極低位置，市場偏好買低風險特徵的股票，最典型是白酒；今年的情況則是，經濟、社會、疫情等各方面情況都在好轉，尤其近一個月整個金融體系確定性提高後，大家會投資略帶一點不確定性的股票。但這種情況下，他認為下一階段「抱團股」會分化，部分盈利能力強、競爭優勢強的股票會重新走出升勢，未來競爭優勢無法提升的股票，將很難有好的表現。

對於近期跟隨商品價格大漲的周期股，黃燕銘認為已經走到了頂部，並指不能因為產品價格漲就去配置。

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編輯：區嘉俊