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【可持續發展】國泰航空3範疇實踐減碳　冀2050年達至淨零碳排放

股市 16:14 2021/05/20

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【可持續發展】國泰航空3範疇實踐減碳　冀2050年達至淨零碳排放

碳中和為全球趨勢，國泰航空 （00293） 承諾，將通過3大範疇實踐碳中和的承諾，分別是投資於可持續航空燃料、抵銷碳排放量及提升燃油效益，達至減排2050年前達至淨零碳排放，國泰航空為成為亞洲區內首批確立碳中和時間表的航空公司。

國泰承諾在未來十年購入110萬噸可持續航空燃料

國泰航空於2014年投資美國可持續航空燃料製造商Fulcrum BioEnergy，Fulcrum BioEnergy研發以都市固體廢物轉化為可持續航空燃料，集團承諾在未來十年購入110萬噸可持續航空燃料，預計從2023年開始將佔國泰所需燃料總數約2%，並致力推動它成為主流替代燃料。

國泰料年底部分國家可恢復跨境旅遊【下一頁】

「相對於傳統飛機燃料，可持續航空燃料能減少高達80%生命周期碳排放。」

其次，國泰航空的「飛向更藍天」碳抵銷計劃，為乘客提供抵銷航空旅程中碳足跡的機會，計劃籌得的所有款項將直接用以資助擁有Gold Standard認證的第三方減排項目。自2007年計劃開始以來，一直抵銷同事因公務出勤而產生的全部碳排放，計劃啟動至今已抵銷逾30萬噸二氧化碳。

將引進更符合燃油效益的全新飛機

第三，國泰航空將引進更符合燃油效益的全新飛機，並儘量減少於地面的引擎使用，承諾在2030年底前按2018年的基準減少32%的地面排放。

4月客運未及疫情前1%【下一頁】

航空業在疫情前僅佔全球人為二氧化碳排放量少於3%，但國泰航空集團行政總裁鄧健榮表示，疫情令全球的經濟活動停擺，絕對不能坐視不理迫在眉睫的風險，氣候變化或構成更嚴峻的潛在危機，因此更需認真看待及積極應對。

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港股 可持續發展 碳中和 航空業 國泰航空（00293） 氣候暖化 航空 國泰航空

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