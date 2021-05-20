【方圓公關人生@iM網欄】重現香港霓紅燈影繁華景象活動   宣傳點能撼動人心是關鍵

七、八十年代的香港很美，那時候，彌敦道、上海街、莊士敦道的霓虹燈招牌是香港特色，慣常用五光十色已不足以形容這獨特景象，其實香港霓虹燈影是一種美學，紛雜的霓虹燈在夜空中亂中有序，隱然滲出了舊日的獨有藝術與文化氣息，也同時呈現了香港那段美好光景。

最近坊間有一個「GP41全城Light Up好香港」的活動，就是以「霓虹」作主題，活動當日將會有近百個霓虹招牌放滿西九文化區自由空間會場，組成一幅香港燦爛的霓虹燈影大街景象，像走進昔日繁華香港；而當日更有全港首個用 10,000 粒無線 LED 燈馬拉松式（估計要6小時）拼湊出香港地圖活動，屆時香港市民亦可親身參與，完成整個地圖後會呈現一個仿如在星空中俯瞰香港的燈海圖。兩個項目「新舊」特色交替，是希望重現舊日的美好與光彩，同時也不忘今日的科技與進步，香港再發光發亮，的確是很多香港人的心願。

筆者走過那些年，對那些霓紅繁盛畫面記憶尤深，在成長過程中，霓虹燈招牌逐漸成為香港人的共同回憶，事實上，這個活動的宣傳點是否能觸動人心，喚起港人心中那份對昔日美好情懷的嚮往，確實是致勝關鍵；而活動展現的「畫面」，則是活動的宣傳工具，瞬間的畫面影像，可以永恆。

這個活動由GP41有限公司舉辦，公司由一群來自不同界別的企業家、小老闆組成，理念是在業務營運的同時以回饋社會的精神宣揚對社會不同階層的愛與關懷。是次活動收益扣除成本後將會全數撥捐慈善機構，而活動冠名贊助是上市公司環球信貸（1669.HK）。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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