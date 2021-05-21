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【貝殼找房】貝殼找房董事長左暉病逝終年50歲　貝殼跌幅收窄至0.8%

股市 06:31 2021/05/21

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【貝殼找房】貝殼找房董事長左暉病逝　終年50歲

貝殼找房（美：BEKE）創辦人兼董事長左暉病逝，終年50歲。公司發訃告指，左暉因病情惡化於今天（20日）離世，貝殼失去一位奠定事業和使命的創始者，居住產業失去一位探索和創新的引領者。公司董事會將對公司治理和相關事宜作出適當安排，並在兩周內適時公布。

貝殼盤前一度跌超一成，美股開市後，貝殼跌幅逐步收窄，收市僅跌0.8%，收報49.85美元。

按圖看貝殼找房訃告原文

    點擊圖片放大

貝殼找房為內地線上地產中介平台，去年於美國紐約交易所上市，騰訊 （00700） 及軟銀均有投資，現時市值約4,646億港元。貝殼找房前身是鏈家。鏈家成立於2001年，是一家採取自營模式的房地產中介公司，建設了「樓盤字典」重塑行業，亦成為了後來貝殼的重要「護城河」。於2018年4月，左暉轉型推出了貝殼找房，專營網上找新盤、二手盤、租樓、裝修、金融業務等。

左暉於今年4月福布斯公布的「全球富豪榜」，以155億美元財富列第128位。最新公布的「2021新財富500富人榜」，左暉以2220億人民幣擠身第8位，成為中國地產行業新任首富。

相關文章：【中概股】熱門中概股瘋炒　貝殼找房大漲12%、富途B站漲逾一成齊破頂

記者：林淑如

美股 貝殼找房（美：Beke）

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