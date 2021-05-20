  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東9618】京東首季收入勝預期 大和料收入前景正面 重申買入評級

股樓投資 18:00 2021/05/20

分享：

大和發表研究報告指，京東（09618）首季的收入較市場預期佳6%，當中用戶增長、平台及物流收入表現亮眼。雖然第二季的投資將按季提升，但認為京東的投資取向較同業保守，並認為旗下「京喜」及線上雜貨業務將能推動未來一至兩年收入增長。京東全日升3.7%，報280.8元，成交近24億元。

【異動股】開拓藥業新冠肺炎藥物獲准作第三期臨床實驗 半日急升逾一成  詳情請看[下一頁]

該行指，截至今年首季為止年度活躍用戶數目達5億戶，按年增29%，表現強勁。當中，偏遠城市新增用戶佔總體新增用戶達81%；在高基數底下，該行仍認為京東第二季收入可按年增長25%。

【大行點睇】香港業務防守性強 滙豐提高中電控股目標價  詳情請看[下一頁]

大和重申對京東「買入」評級，並將其目標價由425元上調至465元。該行指，對公司今年收入前景看法更趨正面。

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 成交 目標價 買入 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

上一篇文章

經濟持續復蘇 Under Armour吸引人才 上調美加員工薪金幅度達50％

下一篇文章

【異動股】網易首季多賺25%勝市場預期 全日炒上8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋