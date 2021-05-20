【京東9618】京東首季收入勝預期 大和料收入前景正面 重申買入評級

大和發表研究報告指，京東（09618）首季的收入較市場預期佳6%，當中用戶增長、平台及物流收入表現亮眼。雖然第二季的投資將按季提升，但認為京東的投資取向較同業保守，並認為旗下「京喜」及線上雜貨業務將能推動未來一至兩年收入增長。京東全日升3.7%，報280.8元，成交近24億元。

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該行指，截至今年首季為止年度活躍用戶數目達5億戶，按年增29%，表現強勁。當中，偏遠城市新增用戶佔總體新增用戶達81%；在高基數底下，該行仍認為京東第二季收入可按年增長25%。

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大和重申對京東「買入」評級，並將其目標價由425元上調至465元。該行指，對公司今年收入前景看法更趨正面。

大行目標價一覽：

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