【Spotify】Spotify即將推出無損音質服務？　用戶意外發現HiFi功能選項

▲ 最近有用戶發現，Spotify程式內出現HiFi功能選項，暗示官方或會在不久後推出無損音質訂閱服務。

本年2月份，音樂串流平台Spotify曾在網絡發布會上宣布，將會推出HiFi無損音質訂閱服務，但就未有對外公布日期。據外媒《9To5Mac》報道指出，最近有用戶在手機程式中竟發現，Spotify程式內出現HiFi功能選項，暗示官方或會在不久後推出服務。

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最近，外國有網民在Reddit論壇上發文指，他在Spotify iOS版程式的播放畫面中，意外發現了HiFi功能選項。隨後他更發布多張截圖，指該選項出現在「現正播放」的歌曲介面右下角，使用者需在網絡連接的情況下，並使用支援16-bit/44.1kHz或以上無損音樂裝置，才能選用HiFi無損音質功能收聽音樂。

早前Spotify表示，無損音質訂閱服務將於今年底推出，定價會高於Spotify Premium計劃。最近蘋果剛宣布，下月起為Apple Music音樂服務提供杜比全景聲（Dolby Atmos）空間音效，以及無損音質功能。相信Spotify為提升競爭力，有機會提前推出HiFi無損音質服務。

責任編輯：李寶如