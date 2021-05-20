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亞洲製造業經濟體疫情反彈 料衝擊全球供應鏈 美國通脹率將加快

環球政經 14:00 2021/05/20

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多個亞洲製造業經濟體近日疫情反彈，有管理顧問公司預料將衝擊全球供應鏈，將加快美國通脹率。

【美股分析】調查指通脹成美股最大風險　以史為鑒通脹達4%後多跌市？見下頁

管理顧問公司IMA Asia總監Richard Marti表示，過去幾週日本、南韓、台灣和越南等亞洲製造業經濟體疫情反覆，隨著兩大經濟體美國和中國需求激增，推動去年東亞經濟體生產價格迅速上漲。在全球供應鏈中的任何「小故障」，例如關鍵生產工廠的關閉，均可能加快通脹速度。

【美股分析】美股牛市還能持續幾耐？　華爾街看法分三派見下頁

據路透社報導，越南已暫時關閉北江市4個工業區，專注於蘋果代工生產的鴻海 (2317-TW) 在其中3個工業區皆有設廠房。

美國4月CPI較按年升4.2%，是08年9月來最大升幅，加大市場對快速通脹致使聯儲局提前加息的憂慮。聯儲局此前曾表示，目前有的通膨壓力只為暫時現象，將繼續維持寬鬆貨幣政策。但在周三公布的4月聯儲局會議紀錄，則有暗示在稍後的會議將開始討論調整買債計劃是否適當。

市場預計聯儲局2023年才會加息，Richard Mart認為，聯儲局加息可能比預算的早，至今年年底不得不加息。

除了亞洲經濟體的疫情，美國總統拜登的推出的 2.25 兆美元基建方案若果獲得通過，將進一步提高製造業需求，且會迅速推高物價。

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撰文 : 馮卓謙

通脹 加息 美國聯儲局 美國 亞洲 美元

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