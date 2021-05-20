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【股市熱話】20歲公屋仔50倍槓桿買虛擬貨幣　70萬積蓄化為烏有　

理財智慧 19:40 2021/05/20

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近日虛擬貨幣受不利消息影響，內地封殺虛擬貨幣，特斯拉（Tesla） 創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台轉發Tesla潛在出售比特幣比特幣，令比特幣、以太幣、柴犬幣等多個虛擬貨幣大跌。近日有網民在討論區發帖，表示自己以50倍槓桿買入虛擬貨幣，但最終因急跌「爆倉」，令70萬元積蓄化為烏有。

網民以「炒幣炒到輸咗幾十萬」為題發帖，表示自己只是一名「無家底公屋仔」，靠買Tesla（美：TSLA）期權和GameStop（美：GME）以及積蓄儲下共70萬，以25倍槓桿買入柴犬幣（SHIB）和50倍槓桿買入狗狗幣（DOGE），不料柴犬幣大跌導致「爆倉」，「因為SHIB，令我三張（合約）都爆」，70萬化為泡影，「現在銀行剩下0」。

【虛擬貨幣】中國出手封殺虛擬貨幣 比特幣一度失守4萬美元關口　【下一頁

現時20歲的他，指本以為自己找到目標，但此事一出令他信心盡失，「以為自己贏少少好像很厲害，但其實甚麼都不懂」。他稱自己真的「好大壓力，好辛苦」，又不能與家人和朋友訴苦，只可以自己接受。現在他不斷安慰自己當「買個教訓」，只有20歲的他可以「重新嚟過」，又慶幸當初沒有借錢投資。

帖文一出，引來網民熱討，不少網民都紛紛安慰事主，「20歲就有數十萬，有能力賺回來的不用怕」、「當交學費吧」、「比40、50歲炒股輸身家好，買個經驗而已」、「沒有借錢的話就算吧，本來無一物」、「不是借人錢欠人錢就可以了，你有的是青春，時間多少錢都買不回來，好好振作，重新出發。」

【延伸閱讀】恒指周五季檢 10大染藍熱門逐個捉　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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