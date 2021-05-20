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【澳元定期存款】澳元定存息最高10厘 專家料滙價可上衝0.8關

Hot Talk 15:37 2021/05/20

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憧憬歐美經濟復甦對資源有需求，中資滙市專家料澳元最得益。

澳洲央行於本周二（5月18日）公布議息紀錄，央行明言超低息環境至少維持兩年，但因美滙指數最近走弱，暫仍在90大關爭持，令非美貨幣亦伺機反撲，而聯儲局也剛公布議息紀錄，市場解讀為收水加息的憂慮暫降溫，一般相信儲局最快或於明年才縮減買債，2023年才恢復加息。此外，中資的滙市專家仍以商品貨幣為第2季的亮點貨幣，當中又以澳元最值博，主因是憧憬全球經濟復甦，澳元可首當其惠。

想知不同存期澳元定存息率？可按下圖了解

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澳洲的政策利率現為0.1厘歷史新低，尚幸港銀的澳元定期存款並未呈劈息潮，相反大行如花旗更在第2季勁加1個月年息0.8厘，至重返兩厘水平，跟滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）看齊。而集友亦保持7天澳元短存享10厘年息，惟須注意此冠絕全城的高息王於5月底截止。追息族眼下面對高通脹的威脅，澳元定期存款不乏年息5厘或以上選擇，存戶可滙息雙賺。

美元3個月定存息最高1厘【下一頁

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，現市況最看好澳紐加元等商品貨幣，其走勢一般與該國的主要商品出口表現，以及價格關聯性較高，而過去一年大宗商品價格大幅上升，主要受惠全球經濟復甦、以及貨幣流動性充裕的帶動，使澳紐加三國的經濟俱在出口帶動下明顯回穩，其國債息率也隨之上升，這些因素都會推動澳紐加元持續升值。
詹偉基又說，澳紐加3個主要貨幣當中，對澳元的前景較為看高一線，尤其是全球不少國家正在推行大規模基建投資計劃，以刺激內部需求及創造就業，這將會帶動相關商品價格，維持較高水平，並有助推動澳元上漲。

詹偉基對3大商品貨幣的前景把脈，料澳元的今年底目標價為0.79 ，年內高低位介乎0.76至0.8。而紐元的高低位料為0.69至0.74，年底目標0.73 。至於加元的上落區間為1.2至1.29，年底目標是1.21 。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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