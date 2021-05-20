【新股IPO改革】港交所新股「盈利測試」改革讓步　3年盈利門檻調高6成

▲ 港交所新股「盈利測試」改革讓步 3年盈利門檻調高6成

港交所 （00388） 去年底諮詢市場，擬提高以「盈利測試」標準上市的IPO申請人門檻，建議盈利門檻較原有要求提高1.5倍或2倍，惹來股本融資業界反彈。港交所今日公布諮詢結果，在「盈利測試」的門檻讓步，擬將盈利規定調高60%，調高幅度的實施日期為2022年1月1日，而且會按情況就個別申請人不用符合盈利分布授予寬限，靈活處理。

調高盈利幅度後，主板上市申請人三年營業紀錄期的盈利需要在最近一年達3500萬元，前兩年累計達4500萬元，合計共8000萬元。

與此同時，聯交所與證監會發表聯合聲明，雙方會合力應對諮詢總結所述的監管事宜，包括全力審查上市申請人，及嚴加監管具「唱高散貨」特質的可疑IPO申請等。

證監會聯交所聯合聲明打「唱高散貨」涉嫌新股 列4大警號，可見【下一頁】

聯交所同時公布，會檢討前稱創業板的「GEM」，包括GEM的定位、市場觀感，以及其作為主板的替代上市平台的可行性。

另外，港交所有關紀律處分權力及制裁的建議，即擴大對違反《上市規則》的上市公司的紀律處分層面，由現時主要涉及董事擴大至高級管理人員，相關修訂會在2021年7月3日實施及生效。

港交所去年諮詢 引發部分業界不滿

在港交所主板上市設有3個不同測試要求，申請人達其中一個測試要求即可上市，當中「盈利測試」所要求的市值門檻最低，也是最多申請人使用。港交所數據指出，2016至2019年間有908宗主板申請人，745宗使用「盈利測試」申請上市，佔整體申請82%。

在「盈利測試」現有規例下，申請人需要最近一個財年盈利達2000萬元、前兩個財年盈利達3000萬元，合計約5000萬元。港交所去年諮詢提出兩項建議，要求申請人前三個財年的盈利合計達1.25億元或1.5億元，較現有門檻高1.5倍或2倍。

港交所解釋，2018年提高「盈利測試」的市值要求後，以高估值上市的申請比例增加，須回應對主板上市申請人質素的監管關注。

港交所提出諮詢以來，證券業以至立法會議員都有強烈反彈，認為扼殺中小型股份上市空間。

港交所在諮詢結果表示，收到115個非重覆意見，當中83%不支持此建議，理由各異，僅有17%支持調高盈利規定的建議。

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記者：麥德銘